Samsun'da düzenlenen "Kardeşlik Buluşması İftar Programı"nda protokol üyeleri, devlet koruması altındaki çocuklar, aileler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri aynı sofrada buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. İftar programına Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı. Programda özellikle devlet koruması altındaki çocuklar başta olmak üzere çok sayıda aile ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer aldı.

İftar programında konuşan Vali Orhan Tavlı, kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen buluşmada çocuklarla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Asırlar boyunca merhamet ve şefkat anlayışıyla dünyaya yön veren bir medeniyetin mirasçıları olduklarını ifade eden Vali Tavlı, devletin ve milletin her şartta çocukların yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

Ailesinden çeşitli nedenlerle uzak kalan çocuklara sahip çıkmanın köklü bir devlet geleneği olduğunu vurgulayan Tavlı, eğitimden psikolojik desteğe, spor ve sanattan istihdama kadar pek çok alanda çocukların gelişimi için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi. Çocukların yüzündeki bir tebessümün kendileri için dünyalara bedel olduğunu ifade eden Tavlı, onların sevinçlerine ve sıkıntılarına ortak olmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu kaydetti.

Çocukluk döneminde sevgi ve saygıyla büyüyen bireylerin özgüveni yüksek, ülkesine ve milletine faydalı insanlar olarak yetişeceğine inandıklarını belirten Tavlı, bu anlayışla çocukların her zaman desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Programın düzenlenmesine katkı sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Tavlı, iftar sofrasına katılan çocuklara ve ailelere de şükranlarını iletti.

İftar programına kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de katıldı. - SAMSUN