Karesi Belediyesi Hizmetlerine Devam Ediyor

Karesi Belediyesi'nde ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları ile oyun parklarının tadilatlarını yapılıyor. Öte yandan haşere ile mücadele çalışmaları ve temizlik faaliyetleri de sürüyor. Karesi Belediyesi tüm birimleriyle hizmetlerine devam ediyor.

Karesi Belediyesi, rutin çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Birçok sokakta bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yapan Belediye ayrıca park ve bahçelerdeki çalışmalarına da hız verdi. Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları ile oyun parklarının tadilatlarını yapıyor.

Bunların yanında Karesi Belediyesi ekipleri haşere ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise temiz bir Karesi için çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaş talepleri yerine getiriliyor

Belediye ekipleri asfalttan yol çalışmalarına, çevre düzenlemesinden boş arsaların temizliğine, bordür ve tretuvar çalışmalarına kadar birçok alanda Karesililere hizmet veren Belediye, kırsaldaki çalışmalarına da hız verdi. Kırsal mahallelerde vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan köy konakları ve yemekhanelerde tadilat, boyama gibi birçok çalışma yapan Karesi Belediyesi, hazırlanan program ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. - BALIKESİR