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Karesi Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Taşındı - Son Dakika
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Karesi Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Taşındı

Karesi Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan eski hizmet binasından taşınarak yeni bir yerde hizmet vermeye başladı. Beyaz Masa ve beyan hizmetleri ise eski binada devam edecek.

Karesi Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Taşındı
22.01.2024 - 18:07,  Güncelleme: 18:13
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Kullanım ömrünü tamamlayan eski hizmet binasından taşınan Karesi Belediyesi, daha önceden Mirzabey Mahallesi'nde Askerlik Şubesi olan yerde hizmet vermeye başladı. Beyaz Masa, beyan ve tahsilat hizmetleri bir süre daha eski binada verilmeye devam edecek.

Karesi Belediyesi, Balıkesir'in Büyükşehir olması ile kurulduğu 2014 yılından bu yana hizmet verdiği Vasıfçınar Caddesi'ndeki binadan ayrıldı. Kullanım ömrünü tamamlayan binadaki tüm birimler haftasonu taşındı. Belediye eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren ve Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119'da bulunan yerde hizmetlerini sürdürecek. Bir süredir tefrişat ve yenileme çalışmaları devam eden binada 22 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmet verilmeye başlandı.

Tüm müdürlükler yeni yerlerinde

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Paşaalanı Mahallesi'nde, Temizlik İşleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlükleri ise Üçpınar Mahallesi'nde bulunan yerlerinde hizmet vermeye devam edecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ise Maltepe Mahallesi'ndeki Millet Kıraathanesi'nde hizmetlerine devam edecek. Bu müdürlükler dışında kalan Zabıta, İşletme ve İştirakler, Strateji Geliştirme, Destek Hizmetleri, Mali Hizmetler, Afet İşleri, Yazı İşleri, Hukuk İşleri, Sağlık İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları ve Eğitim ile İmar ve Şehircilik Müdürlükleri ise yeni hizmet binasında bulunacak.

Beyaz masa ve beyan hizmetleri eski binada sürecek

Vatandaşların yeni hizmet binasına alışana kadar ve hizmetlerin devamı açısından Karesi Belediyesi'nin Beyaz Masa ve Mali Hizmetler Müdürlüğü eski binada hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda vatandaş talepleri, beyanname ve ödeme hizmetleri Şubat ayının 2. haftasına kadar eski binada sürdürülecek.

Ayrıca önümüzdeki günlerde TTM'de Beyaz Masa İrtibat Ofisi kurulması planlanıyor.

"Hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor"

Karesi Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınma çalışmalarının tamamlandığını, yerleşim çalışmalarının ise mevcut hizmetlerini aksatmadan devam ettiğini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Karesi Belediyesi olarak belediye hizmet binamızı Mrizabey Mahallesi'nde eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren yere taşıdık. Kısa süre önce başladığımız yenileme çalışmaları sona erdi. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için kesintisiz şekilde çalışmalarımız sürüyor. Hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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