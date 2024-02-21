Karesi Millet Kıraathanesi Gençlerin Gözdesi Oldu

Gençlerin rahat ve ferah bir ortamda ders çalışma imkanı bulduğu Karesi Millet Kıraathanesi, gençlerin gözde mekanlarından birisi oldu. Öğrenciler ev ortamını aratmayan merkezde sınav hazırlıklarını yaparken, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, gençlere yönelik yatırım ve çalışmalarının süreceğini söyledi.
Karesi Belediyesi toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2022 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir dizi etkinlik ile hizmete alınan Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi, gençlerin büyük ilgisini görüyor. Huzurlu bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve sosyal etkinliklerde bulunma fırsatı bulan gençler, Paşaalanı Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi içerisinde hizmete alınan Millet Kıraathanesi'ne akın ediyor.
5 bine yakın kitabın gençlerin hizmetine sunulduğu Karesi Millet Kıraathanesi'ne özellikle üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Merkezde ayrıca Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler tarafından da çocuklara zeka oyunları eğitimleri veriliyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da sık sık Karesi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Orkan: "Gençlerimiz kaliteli vakit geçiriyor"
Karesi Millet Kıraathanesi'nin gençlerin buluşma noktası olduğunu söyleyen Başkan Orkan, "Bizim için gençlik çok önemli. Biz her zaman gençlerimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Artık öğrencilerimizi birleştirdiğimiz, eğitim verdiğimiz bir yerimiz var. Hem gençlerimiz hem çocuklarımıza da bir faydamız olsun. Gençlere yatırım, geleceğe yatırım anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu tesis özellikle üniversite ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan çocuklarımızın ders çalışabileceği, kaliteli vakit geçireceği alanlardan bir tanesi. Hangi yaşta olursa olsun insanlarımızın böyle nezih mekanlara ihtiyacı var. Bu nezih mekanda gençlerimiz hem ders çalışacak hem de verimli vakit geçirecekler. Yeni dönemde de gençlerimize dönük yatırımlarımız devam edecek" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Karesi Millet Kıraathanesi Gençlerin Gözdesi Oldu - Son Dakika
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