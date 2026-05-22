Karga, Ordu Sahilinde Eğlenceli Anlar Yaşattı

Ordu'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmura değil, haylaz bir kargaya karşı mücadele verdi. Aydınlatma direğine konarak adeta nöbet tutan karga, sahilden geçen vatandaşlara peş peşe yaptığı hamlelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Altınordu sahilinde yaşanan olayda, yağışlı hava nedeniyle hızlı adımlarla yürümeye çalışan vatandaşlar, bir anda üzerlerine doğru süzülen kargayı fark edince panik yaşadı. Bazı vatandaşlara 2-3 kez hamle yapan karga, kısa süreli paniğe neden olurken ortaya tebessüm ettiren anlar çıktı.

Kimi vatandaşlar kargadan korunmak hızla uzaklaşırken, bazıları ise kargayı kovalamaya çalıştı. Özellikle karganın aydınlatma direğine konup geçenleri takip etmesi ve ardından ani şekilde harekete geçmesi, izleyenleri güldürdü.

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde karganın, yürüyüş yapan kişileri takip ederek insanlara karşı yaptığı hamleler yer alıyor. - ORDU