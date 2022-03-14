Karikatürler bağımlılığa karşı farkındalık için yarıştı - Son Dakika
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Karikatürler bağımlılığa karşı farkındalık için yarıştı

14.03.2022 13:52
Karikatürler bağımlılığa karşı farkındalık için yarıştı

Yeşilay'ın 6.kez düzenlediği "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nda dereceye giren eserler, Albayrak Grubu Merkez Binası'nda Albayrak çalışanlarıyla buluştu.

Yeşilay'ın 6.kez düzenlediği "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nda dereceye giren eserler, Albayrak Grubu Merkez Binası'nda Albayrak çalışanlarıyla buluştu. 67 ülkeden, bin 386 katılımcı, 2 bin 30 karikatürün başvurduğu yarışmada, bu yıl ilk kez 16 yaş kategorisi de yer aldı. Karikatürün evrensel diliyle farkındalık oluşturmak, sanat bakış açısıyla bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan eserler çalışanlar tarafından ilgiyle incelendi.

Geçtiğimiz günlerde kutlanan Yeşilay Haftası'nın ardından, Yeşilay ve Albayrak Grubu iş birliğinde Yeşilay'ın düzenlediği "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nda dereceye giren eserler, Albayrak Grubu Topkapı Merkez Binası'nda sergilenmeye başladı. Yarışmada, birincilik ödülünü Ukrayna'dan Vladimir Kazanevsky, ikincilik ödülünü Ukrayna'dan Oleksiy Kustovsky, üçüncülük ödülünü Türkiye'den Cemalettin Güzeloğlu kazandı. Ulusal ve uluslararası eserlerin yer aldığı sergiyle ilgili olarak Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan ve Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat açıklamalarda bulundu.

Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, "Yeşilay olarak alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında mücadelemizi var gücümüzle sürdürürken, sanatın farkındalık oluşturmadaki gücünü çok önemsiyoruz. Bu kapsamda; Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ile tüm dünyadaki karikatür sanatçılarının bağımlılıklara karşı bakış açılarını yansıtmalarına fırsat oluşturuyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak nesillerin yetişmesine katkı sağlamak önceliğimiz. Yarışmalarımızda dereceye giren her eser, her birimize bağımlılıklarla ilgili çok şey anlatıyor. Bu eserlerin şimdi Albayrak Grubu çalışanları tarafından da görülecek olmasından mutluluk duyuyor; sergimize ilgileri için Albayrak Grubuna teşekkür ediyoruz" dedi.

Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat ise "Yeşilay gönüllü çalışmalarla sağlıklı bir nesil inşa etme konusunda çaba gösteren köklü bir kurum. Yeşilay'ın 102 yıldır bu alanda çalışmaları hem günümüz hem geleceğimiz için büyük önem arz ediyor. Grubumuzda sergilenen eserlerde her türlü bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek istedik. Bu konuda yapılan her çalışmanın yanındayız. Albayrak Grubu olarak sanata, spora ve gençlere her zaman öncelik veriyoruz. Yarınlarımız için üzerimize düşeni yapmaya, çocuğa, topluma, çevreye ve dünyaya fayda sağlamaya odaklanıyoruz. Bu amaçla Albayrak Vakfı bünyesinde eğitim ve sağlık alanında binlerce insanımıza, Albayrak Spor Kulübü bünyesinde de binlerce gencimize amatör sporlarda destekler sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Yeşilay Haftası, Topkapı, Ukrayna, Yeşilay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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