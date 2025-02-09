Karınca Kalesi'nde Kış Manzarası

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Karınca Kalesi'nin kış manzarası dronla görüntülendi

GİRESUN - Giresun'un Görele ve Çanakçı ilçeleri arasında yer alan ve yöre halkı tarafından "Karınca Kalesi" olarak bilinen 880 rakımlı volkanik tepe, 360 derecelik seyir imkanıyla dikkat çekiyor. Kış mevsiminin etkisiyle karla kaplanan tepe, dronla görüntülenerek eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yaptı.

Doğal yapısı sayesinde 360 derecelik bir seyir alanına sahip olan Karınca Kalesi, kışın beyaz örtüsüyle adeta bir kartpostala dönüşüyor. Tepeden çevresindeki köyleri izlemek mümkün olurken, karla kaplı dağlar ve vadiler, görsel şölen sunuyor.

Karınca Kalesi'nin kar manzarası, Giresun'un bu doğal güzelliklerinden birinin daha gözler önüne serilmesini sağladı. Hem bölge sakinlerine hem de doğa severlere unutulmaz bir görsel deneyim yaşatan bu manzara, kış aylarında da ilgi odağı olmaya devam ediyor.