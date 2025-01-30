Karkamış'ta Yorgun Mermi Panik Yaratıyor

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Suriye'den gelen yorgun mermi araca isabet etti

Vatandaşlar, yıllardır yaşadıkları yorgun mermi sorununa çözüm bulunmasını istedi

GAZİANTEP - Suriye'nin Carablus ilçesinden ateşlenen silahlardan çıkan bir yorgun mermi, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde park halindeki otomobile isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, ilçe halkı yıllardır yaşadıkları yorgun mermi sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Carablus ilçesinden ateşlenen silahlardan çıkan bir yorgun mermi, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde park halindeki otomobilin arka kapı camına isabet etti. Merminin isabet ettiği kapı camında delik ve kırıklar oluşurken. araçta kimsenin olmaması faciayı önledi.

İlçede yıllardır yorgun mermi korkusu yaşadıklarını ve yakın zamanda yorgun mermi isabet etmesi sonucu yeğeninin hayatını kaybettiğini söyleyen Müslüm Bala isimli vatandaş, bu duruma çözüm bulunmasını istedi. Bala, ilçeye sürekli isabet eden yorgun mermiler nedeniyle yıllardır huzursuz olduklarını belirtti.