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Karla Mücadele Ekipleri Kalp Hastası Yaşlı Kadını Kurtardı - Son Dakika
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Karla Mücadele Ekipleri Kalp Hastası Yaşlı Kadını Kurtardı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde kalp hastası olduğu öğrenilen 81 yaşındaki Perişan Bilge, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin kar nedeniyle kapalı yolu açmasıyla 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı.

Karla Mücadele Ekipleri Kalp Hastası Yaşlı Kadını Kurtardı
25.01.2024 - 17:12,  Güncelleme: 17:16
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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde kalp hastası olduğu öğrenilen 81 yaşındaki Perişan Bilge, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin kar nedeniyle kapalı yolu açmasıyla 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı.

112 Acil Sağlık ekipleri, ilçenin Elmadalı köyünde rahatsızlanan 81 yaşındaki Perişan Bilge'ye yolların kar nedeniyle kapalı olması sebebiyle ulaşamadı. Köylüler, durumu Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerine bildirdi. Ekipler, yolu açıp ulaştıkları hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Bilge, Şirvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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