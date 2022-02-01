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Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor

01.02.2022 12:40
Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor

Kar yağışı ile birlikte 34 araç, 360 personel ile çalışan Nevşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

Kar yağışı ile birlikte 34 araç, 360 personel ile çalışan Nevşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

Nevşehir'de yeni haftanın ilk günü sabah erken saatlerden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çok sayıda iş makinesi ve personel ile tüm mahallelerde kar temizliği ve tuzlama çalışması yapan Nevşehir Belediyesi çalışmalarını gece boyunca sürdürecek. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri ile birlikte saha da bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Belediyenin kendi iş makinelerinin yanı sıra kiralık araçlarla da çalışmaları tüm mahallelere yaydıklarını kaydeden Savran, "Şehrimizde 2 buçuk milyon metre kare kaldırım ağımız, 480 km de yol ağımız var. Biz isteriz ki bir anda yağan karı kaldıralım ama maalesef bu mümkün değil. 34 araç ve 360 personelimiz sahada. Ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Gece boyunca da çalışacağız" dedi. - NEVŞEHİR

Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor
Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor
Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor
Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor
Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor

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Nevşehir, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karla mücadele ekipleri kar mesaisine hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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