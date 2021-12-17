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Karla mücadele için 350 kişi hazır - Son Dakika

Karla mücadele için 350 kişi hazır

17.12.2021 13:41
Karla mücadele için 350 kişi hazır

Nevşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle birlikte oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirlerini aldı.

Nevşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle birlikte oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirlerini aldı.

Nevşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle birlikte oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirlerini aldı. 350 kişiden oluşan karla mücadele ekipleri, 7 gün 24 saat görev başında olacak. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşturulan Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışacak olan 350 kişilik ekip, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma için gerekli tüm tedbirlerini aldı.

Nevşehir il merkezinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında hayatın aksamaması için görevi başında olacak olan acil müdahale ekibinde 37 adet karla mücadele aracı görev yapacak. - NEVŞEHİR

Karla mücadele için 350 kişi hazır
Karla mücadele için 350 kişi hazır

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, kar, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karla mücadele için 350 kişi hazır - Son Dakika


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