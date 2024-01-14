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Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yaban keçilerinin karlı dağları aşarak göç yoluna koyulması görüntülendi.

Munzur Dağları'nda yabani hayvan popülasyonunda artış gözlenirken karla kaplanan Munzur Dağları'nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nın karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliği'nin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, karlı arazide bata çıka ilerleyerek yollarına devam etti.