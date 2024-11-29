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Karlı Havalarda Sürücü Uyarıları

Karlı Havalarda Sürücü Uyarıları

Direksiyon Eğitmeni Gülbin Say, buzlu yollarda sürücülere ani hareketlerden kaçınmalarını önerdi.

29.11.2024 12:39
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Direksiyon Eğitmeni Gülbin Say, karlı ve buzlu havalarda ani hareketlerden kaçınmaları konusunda sürücüleri uyardı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından buzlanma uyarısı gelirken, Direksiyon Eğitmeni Gülbin Say buzlu yollarda sürüş teknikleri ile ilgili bilgiler verdi. Say, "Karlı ve buzlu havalarda araç kullanırken birçok önemli noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle hızımızı düşürmeli, takip mesafemizi artırmalıyız. Çünkü durma mesafesi karlı ve buzlu yollarda uzar. Ayrıca ani fren ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınmalıyız. Görüş mesafesi azalabileceğinden farlarımızı açmalı, gereklilik halinde sis farlarımızı kullanmalıyız. En önemlisi ise lastiklerimiz de kış şartlarına uygun olmalı. Kış şartlarına uygun bir sürüş tarzı oluşturmalıyız. Eğer araç kayıyorsa öncelikli olarak kaydığı yöne doğru direksiyonumuzu çevirmeliyiz. Bu süreçte ani fren kesinlikle yapılmamalı. Mümkün olduğu kadar vitesimizi düşürerek hızımızı kesmeliyiz. En önemli etken hız yapılmamasıdır. Lastiklerimiz ne kadar kış şartlarına uygun olsa bile buzlu yollarda bu çok tutarlı olmayacaktır. Onun için mümkün olduğu kadar yavaş olmalıyız ve ani eylemlerden, direksiyon ve fren eylemlerinden biraz daha kaçınmalıyız" dedi.

"Sürücüler yayaların ayak adımlarına bakarak kontrollü olarak geçişlerini tamamlamalı"

Yayalara da uyarılarda bulunan Say, "Bu havalarda mümkün olduğu kadar yayalar da evlerinde kalmalıdır. Sürücüler de evlerinde kalsınlar, çünkü bu tür havalar gerçekten şakaya gelmez. Yağmurda ve karda ne kadar tedbir alırsak alalım ufak tefek kazalar oluyor. Yayalar mümkün olduğu kadar gelen araçların hızlarını kontrol ederek geçiş yapmalılar. Sürücüler de yayaların ayak adımlarına bakarak daha çok kontrollü olarak geçişlerini tamamlamalılar. Bu konuda iki tarafa da çok büyük görev düşüyor. Ne cana gelsin, ne mala gelsin. Tır şoförleri mecburen yoldalar. Tır şoförlerine yolda mümkün olduğu kadar alan oluşturulmalıdır. Tır şoförleri ileri teknik sürüşüne sahip oldukları için yolda onlara alan oluşturulduğu zaman daha rahat yol alacaklarını düşünüyorum. Otomobil sürücüleri daha sabırsız ve hemen odaklanıyorlar. Sabırlı ve hoşgörü ile alanlarımızı oluşturarak ilerlediğimiz zaman herhangi bir kaza oluşacağını zannetmiyorum. Burada acelecilik var. Bundan dolayı oluşan kazalar var. Uzun yol şoförlüğü kolay bir iş değil. Sürekli yolda olmak sürücüleri de yoruyor. Otomobil sürücülerine dikkat etmelerini ve anlayış göstermelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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