Karlı Yolda Atlı Eğlence Kaza ile Sonuçlandı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Kireçli köyü kırsalında kar üzerinde 4 nala atlı eğlence kötü bitti.

Köy sakinlerinden Ünal Demir ve bir arkadaşı, karda gezerken atıyla dolaşan 21 yaşındaki Bilal Dede ile karşılaştı. İkili, Bilal Dede'den atını karda 4 nala sürmesini istedi. Genç, isteği geri çevirmeyerek atını hızla sürmeye başladı. Ancak yoğun kar nedeniyle duramayan at, Bilal Dede ile birlikte takla atarak yere yuvarlandı.

O anları cep telefonuyla kaydeden Ünal Demir, esprili bir şekilde "Atın ABS sistemi tam çalışmıyor, inişi biraz sıkıntılı oldu" derken, at binicisi Bilal Dede ise gülerek "Atın frenleri tutmadı, durdurmak mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü ve çok sayıda beğeni topladı. Hem Bilal Dede'nin hem de atın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.