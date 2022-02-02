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Karlı yollar sağlıkçıları durduramadı - Son Dakika

Karlı yollar sağlıkçıları durduramadı

02.02.2022 15:35
Karlı yollar sağlıkçıları durduramadı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından paletli ambulans ile kurtarıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından paletli ambulans ile kurtarıldı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Pınarbaşı ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kayaaltı Mahallesi'nde rahatsızlanan N.Y'ın yakınları 112 ekiplerinden yardım istedi. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgeye Pınarbaşı ilçesinde bulunan paletli ambulans ile tam teçhizatlı sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, karlı yolları aşarak ulaştıkları hastanın ilk müdahalesinin yaptıktan sonra kısa sürede Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne nakletti. - KAYSERİ

Karlı yollar sağlıkçıları durduramadı

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Pınarbaşı, Ambulans, Kayseri, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karlı yollar sağlıkçıları durduramadı - Son Dakika


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