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Karnelerini alan öğrenciler, Filistin'de ölen çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı

ORDU - Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, karnelerini Filistin'deki çocuklar için aldı. Öğrenciler, Filistin'deki çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı.

11 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, bugün karne dağıtımı ile sona erdi. Ordu'da Ordu 569 Okulda, 135 bin 66 öğrenci karne aldı. Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de karnelerini Filistin'deki çocuklar için aldı. Öğrenciler, Filistin'deki akranlarının karne alamamalarına dikkat amacıyla gökyüzüne özgürlük balonları bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şiirlerin okunduğu programda Filistin'in direnişin sembollerinden olan 'Dabke' dansı, çocuklar tarafından yapıldı.

Okulun matematik öğretmeni Şakir Güney, İsrail'in Filistin zulmüne karşı çeşitli etkinlikler yaptıklarını, öğrencilerin bu noktada ciddi bir destek sağladığını söyledi. Karne günü dolayısıyla böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Güney, "Filistin'deki şehit olan çocuklar için gökyüzüne balon bırakarak, en azından gökyüzünde onları temsil etmek için balon bıraktık. Filistin'in milli dansını da yaparak etkinliği tamamladık. Bu savaştan farklı bir durum, suçu olmayan masumların ölmesi, bize savaş olmadığını gösterdi. Biz da öğrencilerimize bu farkındalığını hissettirmek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz" diye konuştu.

Okulun öğrencilerinden Hatice Şeyda Burhan, "Filistin'de 37 binden fazla insan öldü ve İsrail bu katliama halen devam ediyor. Biz bu duruma müdahale edemiyoruz ama yine de onları temsil etmek istedik ve onlar için karnemizi aldık. Filistin'deki çocuklar okula gidemiyor, bizler gibi eğlenemiyor. Umarım soykırım biran önce biter ve onlar da normal bir şekilde yaşamaya devam ederler" ifadelerine yer verdi.

Furkan Bulut isimli öğrenci ise yapılan etkinliğin anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.