Kars Akyaka'da Kaymakam Demirtaş, esnafı ziyaret edip talep ve görüşlerini dinledi - Son Dakika
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Kars Akyaka'da Kaymakam Demirtaş, esnafı ziyaret edip talep ve görüşlerini dinledi

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Kars Akyaka\'da Kaymakam Demirtaş, esnafı ziyaret edip talep ve görüşlerini dinledi
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Kars'ın Akyaka ilçesinde Kaymakam İsmail Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut ile esnafı ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi. Demirtaş, esnafın yerel ekonomi ve ilçe yaşamı için önemli olduğunu söyledi; ziyaretlerin iletişimi güçlendireceği belirtildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Kaymakam İsmail Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Akyaka'daki iş yerlerini ziyaret eden Kaymakam Demirtaş, esnafla bir süre sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Demirtaş, yerel ekonominin canlı tutulmasında ve ilçe yaşamının gelişmesinde esnafın önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Demirtaş, vatandaşlarla da sohbet ederek ilçedeki sosyal ve ekonomik yaşama ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ziyaretlerinin, kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaymakam İsmail Demirtaş'ın ilçe genelindeki ziyaret ve temaslarının devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
İsmail DemirtaşEkonomiAkyakaGüncelYerelKarsSon Dakika

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