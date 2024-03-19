Kars Belediye Başkanlığı\'na Kayyum Atanmasıyla Milletin Parası Hizmete Kullanıldı

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Kars Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla birlikte milletin parası, milletinin hizmetinde kullanıldı.

Ekim 2020 yılında Kars Valisi'nin Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla başlayan süreçte vatandaşlar hizmet gördü. Belediye belediyenin parasıyla kentte bir çok projeyi hayata geçirdi.

Başta alt yapı olmak üzere kayyumla birlikte projelerin tek tek hayata geçirildiği Kars'ta vatandaşlar da hizmet gördü. Kars Belediye Başkanlığı'nca kentin alt yapısına ise toplam 182,5 milyon lira harcandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Görevi devraldığımız Ekim 2020 tarihinden itibaren şehrimizin uzun yıllar ihmal edilen yol, kaldırım, içme suyu, kanalizasyon gibi temel belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere temizlik, ulaşım, aydınlatma, araç envanter, sağlık, park bahçe, sosyal yardımlar ile kültürel ve sosyal etkinlikler gibi bir çok alanda çalışma ve projeler hazırlayarak Gazi Kars'ımızı hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalıştık" denildi.

Kars Belediye Başkanlığı, "Daha Güzel ve Yaşanabilir Bir Kars İçin" anlayışıyla yaptığı alt yapı çalışmalarıyla birçok cadde ve sokak kaldırım ve yapılan yollarıyla vatandaşların hizmetine sokuldu.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentte 50 kilometre BSK asfalt yol, 237 bin metrekare kilit parke yol ve kaldırım,

48 bin metrekare bazalt kaldırım, 14 kilometre yeni içme suyu hattı, 14 kilometre yeni kanalizasyon hattı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kars Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla 2018 ve 2023 yılları arasında yapılan değerlendirmelerde de kayyumun yaptığı hizmetler ile diğerlerinin taptığı hizmetler arasındaki farkta dikkatleri çekti.

2018-2019-2020 yıllarında yapılan BSK Yol çalışma ortalaması 5.3 kilometre iken 2021-2022-2023 yılları ortalaması 16.6 kilometre, 2018-2019-2020 yıllarında yapılan kilit parke yol ve kaldırım ortalaması 38 bin metrekare iken 2021-2022-2023 yılları ortalaması 79 bin metrekare ve 2018-2019-2020 yıllarında yapılan bazalt kaldırım ortalaması 5 bin metrekare iken 2021-2022-2023 yılları ortalaması 16 bin metre kare olurken, kayyumla Karslıların hizmet ayağına geldi. Milletin parası ise millete hizmet olarak kullanıldı. - KARS