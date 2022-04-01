Kars Belediyesi Ramazan denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika
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Kars Belediyesi Ramazan denetimlerini sıklaştırdı

01.04.2022 12:50
Kars Belediyesi Ramazan denetimlerini sıklaştırdı

Kars'ta Ramazan ayı denetimleri sıklaştırıldı.

Kars'ta Ramazan ayı denetimleri sıklaştırıldı.

Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Ayı öncesi gıda güvenliği, hijyen, fiyat, gramaj, KDV indirimlerini kapsayan denetim gerçekleştirdi.

Ramazanda vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, manav, kasap ve fırınlarda denetimlerini sıklaştıran ekipler, işletmelerde özellikle terazi ve hijyen konusunda mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için uyarılarda bulundu. Zabıta imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerini de denetledi.

Zabıta ekipleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığı, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına ve satışa sunulan ürünlerin raf ve kasa fiyatları ile uygulamaya konulan KDV oranları indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığı kontrol edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ramazan ayın da huzuru ve güvenliği için sahada olan ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın, halk sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşması durumunda Belediyemizin 153 Zabıta Hattı'na şikayetlerini bildirmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi. - KARS

Kars Belediyesi Ramazan denetimlerini sıklaştırdı
Kars Belediyesi Ramazan denetimlerini sıklaştırdı
Kars Belediyesi Ramazan denetimlerini sıklaştırdı

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Belediye Başkanlığı, Ramazan, Zabıta, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars Belediyesi Ramazan denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika


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