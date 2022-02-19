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Kars buz kesti, ağaçlar kırağı tuttu - Son Dakika

Kars buz kesti, ağaçlar kırağı tuttu

19.02.2022 00:58
Kars buz kesti, ağaçlar kırağı tuttu

Kars buz kesti, soğuktan ağaçlar kırağı tuttu, kırağı tutan ağaçlar baharda çiçek açan meyve ağaçlarını andırdı.

Kars buz kesti, soğuktan ağaçlar kırağı tuttu, kırağı tutan ağaçlar baharda çiçek açan meyve ağaçlarını andırdı.

Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığını sıfırın altında 19 dereceye düştüğü kentte, soğuktan ağaçlar kırağı tuttu. Sobalar ise yeniden yanmaya başladı.

Kars kış mevsimini dolu dolu yaşıyor, baharın gelmesi beklenen kentte yeniden kara kış kış hüküm sürüyor. Kentte sabah doğru yağan kar beraberinde de soğuğu getirdi. Soğuktan her taraf yeniden dondu.

Havaların çok soğuk olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Bugün hava çok soğuk, baharı beklerken, kış geldi diyebiliriz. Şuan da eksi 20 derece soğuk var. Bütün ağaçlar adeta beyazdan gelinlik giymiş, kırağı tutmuş. Kars'a kış geriye geldi diyebilir" dedi.

Öte yandan kırağı tutan ağaçlar kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Soğuğun etkisiyle kırağı oluşan ağaçlar, baharda çiçek açan meyve ağaçlarını andırdı. Kentte soğuktan dolayı kenar mahallelerde sobalar yeniden yandı. Soba bacalarından çıkan dumanlar ise kameralara yansıdı.

Kars'ta gece hava sıcaklığı eksi 20, sabah saatlerinde eksi 19 derece olarak ölçüldü. - KARS

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Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars buz kesti, ağaçlar kırağı tuttu - Son Dakika


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