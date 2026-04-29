Kars-Gümrü demiryolu hattında çalışmalar başladı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu, Kars'ta saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu, Kars'ın Akyaka ilçesinde yer alan Doğu Kapı demiryolu hattında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Teknik ekiplerin katılımıyla yapılan incelemelerde, hattın mevcut durumu, altyapı iyileştirme çalışmaları ve yeniden işletmeye açılmasına yönelik planlamalar ele alındı.

Kars-Gümrü demiryolu hattındaki çalışmaların Kars için çok önemli olduğunu ifade eden Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Kadir Bozan, "Geçen yıl Ankara'da ocak ayında Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi olan Serdar Kılıç ile Hasan Kanpolat vasıtasıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Burada yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Doğu Kapı'daki gelişmelerle ilgili bilgi aldık. Sağ olsunlar kendileri bize çok üst düzeyde bilgilendirme yaptı. Bunun akabinde Türkiye tarafında yapılan demiryolu ile ilgili çalışmaların duyumunu aldık. Ermenistan-Türkiye arasında heyetler arasında bir çalışma, bir ortak toplantı yapıldı. Toplantının Dışişleri Bakanlığı'nda yayımlanan kısmı ile ilgili Gümrü ve Kars tarafında tren yolunda çalışmaların başlatıldığı, bu çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülmesi için kararlar alındığı kulağımıza geldi. Bunun bizim şehrimiz, ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğuracağına, şehirdeki tacir, tüccarımız için, bölgemiz için çok iyi fırsatlar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Akyaka'da yürütülen çalışmaların kendilerini sevindirdiğini belirten Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ise, Doğu Kapı ile ilgili temaslarda bulunduğunu söyledi. Toptaş, TCDD'nin hat ile ilgili ihaleye çıktığını ve ihaleyi alan firmanın çalışmalara başladığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, söz konusu toplantının Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında daha önce varılan mutabakat doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, iki ülke arasında ulaşım altyapısının geliştirilmesinin bölgesel iş birliği ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Demiryolu hattının yeniden faaliyete geçirilmesinin hem ticaretin canlanmasına hem de bölgedeki ulaşım ağlarının çeşitlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. - KARS