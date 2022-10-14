Kars haber... Kars'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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Kars haber... Kars'ta yoğun sis etkili oldu

14.10.2022 08:56

Kars haber... Kars'ta yoğun sis etkili oldu Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kars'ta yoğun sis etkili oldu

KARS - Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Kentte sis özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars haber... Kars'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars haber... Kars'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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