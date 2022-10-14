Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kars haber... Kars'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

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