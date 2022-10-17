Kars haberi | Kars'ta VHO seçimi yapılacak - Son Dakika
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Kars haberi | Kars'ta VHO seçimi yapılacak

17.10.2022 14:45
Kars haberi | Kars'ta VHO seçimi yapılacak

Edinilen Kars haberine göre Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nın 17. Dönem Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nın 17. Dönem Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, 6343 sayılı "Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair" Kanunun 23. Maddesi gereğince 2 yılda bir yapılması gereken seçimli genel kurul toplantısının 17'incisinin 30 Ekim 2022 Pazar günü yapılacağını bildirdi.

30 Ekim 2022 Pazar günü Kars Tarım İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek seçimde 16. Dönem Yönetim kurulu listesi olarak tekrar yönetim kuruluna aday olduğunu açıklamayan Başkan Ercan Ödül, "16. Dönem boyunca yürüttüğümüz proje, çalışma ve hedeflerimizin kesintiye uğramaması, bölge ve ülkemizde mesleğimizi daha fazla ön plana çıkarabilmemiz için siz değerli meslektaşlarımızın desteğiyle tekrar göreve talibiz" dedi.

Ödül, 30 Ekim 2022 Pazar günü Kars Tarım İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak seçime üyelerin katılımı yönünde çağrıda da bulundu. - KARS

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Kaynak: İHA

Ardahan, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars haberi | Kars'ta VHO seçimi yapılacak - Son Dakika

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