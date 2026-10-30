Kars’ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Kars’ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

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Kars’ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı
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Kars’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Kars'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Valilik önündeki program, Vali Ziya Polat ile 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Valilik önündeki program daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger yaptı.

Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger, " Bugün burada, serhat şehrimiz Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve minnet duygusuyla kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 30 Ekim 1920, Kars'ın yalnızca düşman işgalinden kurtulduğu bir tarih değil; bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve milletimizin yeniden ayağa kalkma azminin tarihe altın harflerle yazıldığı bir gündür. Bugün, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızın fedakarlığını hatırlıyor; onların bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmanın sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Senger, "Kars, tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış, stratejik konumu ve köklü kültürüyle Anadolu'nun doğusunda önemli bir merkez olmuştur. Bu güzel şehir, tarihinin en zor dönemlerinde dahi bağımsızlık umudunu yitirmemiş, esareti kabullenmemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından uzun yıllar işgal altında kalan Kars, büyük acılara, yokluklara ve ağır imtihanlara göğüs germiştir. Ancak Karslıların yüreğindeki vatan sevgisi hiçbir zaman sönmemiştir. Milli Mücadele'nin zorlu günlerinde, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın komutasındaki kahraman Türk ordusu, 30 Ekim 1920'de Kars'ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu zafer, yalnızca Kars'ın kurtuluşu değil, Anadolu'da bağımsızlık mücadelesi veren milletimizin umutlarını güçlendiren tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Kars'ın kurtuluşu bize şunu göstermiştir: Bir milletin bağımsızlık iradesi, birlik ve beraberlik ruhuyla birleştiğinde hiçbir güç karşısında yenilmez. Bu topraklarda yakılan bağımsızlık meşalesi, Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan kutlu yolun önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program folklor ekiplerinin gösterisi, kahramanlık türkülerinin söylenmesi, aşıkların şiir ve türküleriyle devam eden program sona erdi.

Kaynak: İHA
YerelKarsSon Dakika

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