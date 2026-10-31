Kars Karakale'de kadın kooperatifinin yeni hizmet binası törenle açıldı - Son Dakika
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Kars Karakale'de kadın kooperatifinin yeni hizmet binası törenle açıldı

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Kars Karakale\'de kadın kooperatifinin yeni hizmet binası törenle açıldı
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Kars'ın Karakale köyünde kadın kooperatifinin yeni hizmet binası, Vali Ziya Polat'ın katıldığı törenle açıldı. Bina, kadınların üretim faaliyetlerini geliştirmesine ve yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayacak.

Kars'ta Karakale Köyü Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın katıldı.

Karakale köyünde gerçekleştirilen açılış töreninde, kadın emeğinin üretime kazandırılması, yerel ürünlerin değerlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi konuları ön plana çıktı. Köydeki üreticiler, kooperatif üyesi kadınlar, kurum temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı programda, kadın girişimciliğinin yerel ekonomiye katkısına dikkat çekildi.

Kooperatifin yeni hizmet binasının, kadınların bir araya gelerek üretim faaliyetlerini geliştirmelerine, iş birliği ve dayanışmalarını güçlendirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni binanın, kooperatifin çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmesine ve kadın üreticilerin ekonomik hayattaki rolünün güçlenmesine imkan sunması bekleniyor.

"Kadın emeği kırsal kalkınmanın temel unsurlarından biri"

Tarımsal kalkınma kooperatifleri, kırsal bölgelerde üreticilerin ortak hareket etmesine, yerel kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ürünlerin ekonomik değer kazanmasına katkı sunuyor. Kadın girişimcilerin öncülüğünde yürütülen kooperatif çalışmaları ise kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılmasına ve aile ekonomisine destek sağlamasına imkan tanıyor.

Karakale köyünde açılan yeni hizmet binasının da kadınların üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve köydeki dayanışma kültürünün geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açılışla birlikte kooperatifin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kadın girişimcilerin üretimdeki gücünün artırılması yönünde yeni imkanların oluşturulması amaçlanıyor.

Programda, yeni hizmet binasının Karakale köyüne, Kars'a ve bölge ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulunulurken, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
EkonomiKadınYerelKarsSon Dakika

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