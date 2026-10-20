Kars Kızılay heyeti, Tuğgeneral Halil Coşkun'a yeni görevinde başarı diledi - Son Dakika
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Kars Kızılay heyeti, Tuğgeneral Halil Coşkun'a yeni görevinde başarı diledi

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Kars Kızılay heyeti, Tuğgeneral Halil Coşkun\'a yeni görevinde başarı diledi
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Kars Kızılay Şube Başkanı Kübra Hüryurt ve yönetim kurulu üyeleri, Tuğgeneral Halil Coşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette yeni görevinde başarı dilekleri iletildi ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Kars Kızılay Şube Başkanı Kübra Hüryurt ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kars İl Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Tuğgeneral Halil Coşkun'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kars Kızılay Şube Başkanı Kübra Hüryurt ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kars İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Coşkun'a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kızılay Şube Başkanı Kübra Hüryurt ve yönetim kurulu üyeleri, Tuğgeneral Halil Coşkun'a yeni görevinde başarı temennilerini iletti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.

Kars'ta kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekilen ziyaretin ardından Kızılay heyeti, Tuğgeneral Halil Coşkun'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretin, kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunması temenni edildi.

Kaynak: İHA
Sivil ToplumTuğgeneralKızılayGüncelYerelKarsSon Dakika

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