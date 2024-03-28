Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali Mayıs Ayında Hizmete Girecek

Kars Belediye Başkanlığı'nca yapımına başlanan kısa sürede yapımı tamamlanan Şehirlerarası Otobüs Terminali Mayıs ayında hizmete girecek.
Yaklaşık 90 milyon liralık projenin hayata geçmesiyle birlikte Karslılar da modern otobüs terminaline sahip olacak.
Yapımına 2007 yılında başlanan ve temeli atıldıktan sonra atıl durumda bırakılan şehrin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla birlikte yeniden projelendirildi.
Dönemin Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün girişimleriyle yeniden projelendirilen otogarın yapımına 2022 yılında başlandı. Geçen süre içerisinde yapımı tamamlanan otogarın açıldığında Karslılara daha sağlıklı ortamda hizmet verecek.Kars'ın tarihi kimliğine değer katacak olan Kars Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali toplam 55 bin metrekare alanda 4 bin metrekare kapalı alan, 13 otobüs peronu, bağlantı yolları, açık kapalı otopark, restoran ve kafeteryalar yer alacak. Altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanan otogar Mayıs ayında hizmete girecek. - KARS
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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