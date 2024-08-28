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Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışmalar devam ediyor. Bağlantı yolları ve peron yapım çalışmalarının sürdüğü Şehirlerarası Otobüs Terminali Kars'ın tarihi kimliğine de değer katacak.

Kars'ta yapımı tamamlandığında önemli bir boşluğu dolduracak olan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in de yakından takip ettiği ve biran önce bitirilmesi yönünde verdiği talimatlar doğrultusunda otogarın, bağlantı yolları ve peron yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali toplam 55 bin metrekare alanda 4 bin metrekare kapalı alan, 13 otobüs peronu, bağlantı yolları, açık kapalı otopark, restoran ve kafeteryalardan oluşuyor.

Otogarın tamamlanmasıyla birlikte kentte önemli bir eksiklikte giderilmiş olacak. Yolları yapılan otogarın kısa sürede açılması bekleniyor. - KARS