Kars'ta 11 Kasım ağaçlandırma seferberliğinde 25 bin fidan dikildi - Son Dakika
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Kars'ta 11 Kasım ağaçlandırma seferberliğinde 25 bin fidan dikildi

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Kars\'ta 11 Kasım ağaçlandırma seferberliğinde 25 bin fidan dikildi
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Kars\'ta 11 Kasım ağaçlandırma seferberliğinde 25 bin fidan dikildi
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Kars'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kent genelinde 25 bin fidan dikildi. Kafkas Üniversitesi kampüsü ve yurtlar bölgesindeki ormanlık alanda 450'si meyve olmak üzere yaklaşık 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) – 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış" temasıyla Kars'ta da 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kars Kafkas Üniversitesi kampüs alanında düzenlenen etkinlikte, "Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Etkinliğe Kars Valisi Ziya Polat, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kadir Çelik, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kars Orman İşletme Müdürü Şener Arifoğulları, ağaçlandırma seferberliği kapsamında kent genelinde 25 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti. Arifoğulları, Kafkas Üniversitesi kampüs alanı ve yurtlar bölgesindeki ormanlık alanda, 450'si meyve fidanı olmak üzere yaklaşık 4 bin fidan dikildiğini söyledi.

VALİ POLAT: ÖNCELİĞİMİZ MEYVE FİDANLARI

Kars Valisi Ziya Polat, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti. Fidan dikiminde özellikle meyve ağaçlarına öncelik verdiklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Karsımızda bugün hem il merkezinde hem ilçelerimizde fidanlarımız toprakla buluştu. Genç fidanlarımızla birlikte ağaç fidanlarımızı da toprakla buluşturuyoruz. Onlarla beraber büyüyecekler. Geldiğimiz günden beri özellikle meyve fidanının yetişebildiği yerlere meyve fidanı dikiyoruz. Üniversitemize dikiyoruz. İnşallah bu hafta boyunca cezaevinin bahçesine, askerimizin bahçesine de dikeceğiz. Önceliğimiz meyve fidanı, ardından çam. Diğer ağaçları da Orman Teşkilatımız toprakla buluşturuyor. Yüksek rakımlı yerlere çam dikeceğiz ancak Gazi Kars'ta meyve fidanının yetişebildiği alanlara meyve fidanı dikmeye devam edeceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun."

Dikilen fidanların bakımının da en az dikim kadar önemli olduğunu vurgulayan Polat, Orman Teşkilatı ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceğini ve fidanların tutma oranını artırmak amacıyla gerekli bakımın yapılacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA
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