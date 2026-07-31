Kars'ta 2026 Hububat Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta 2026 Hububat Hasat Sezonu Başladı

Kars\'ta 2026 Hububat Hasat Sezonu Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta 2026 hububat hasat sezonu başladı, biçerdöver denetimleri yapılmakta.

Kars'ta 2026 yılı hububat hasat sezonu başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dane kayıplarını en aza indirmek ve güvenli hasat sağlamak amacıyla biçerdöver denetimlerine başladı. Sezonun ilk hasadına Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da katıldı.

Kars'ta binlerce üreticinin heyecanla beklediği 2026 yılı hububat hasat sezonu başladı. Arpa ve buğday başta olmak üzere hububat ekili alanlarda biçerdöverler tarlalara girerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat sürecini yakından takip ediyor.

İl ve ilçe tarım müdürlüklerinde görev yapan, hasat teknikleri konusunda eğitim almış ve yetki belgesine sahip teknik personeller tarafından yürütülen kontroller kapsamında biçerdöverlerin ayarları, dane kaybı oranları ve çalışma standartları titizlikle inceleniyor. Yapılan denetimlerle hem üreticinin emeğinin korunması hem de ürün kayıplarının en düşük seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen ilk biçim çalışmalarına Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Aydın, bereketli ve kazasız bir hasat dönemi temennisinde bulunarak ekiplerin sezon boyunca sahada aktif görev yapacağını ifade etti.

Hasat öncesinde tarımsal üretimde hijyenin sağlanması amacıyla biçerdöverler dezenfekte edildi. Yapılan uygulamayla, bir tarladan diğerine taşınabilecek bitki hastalıkları ve zararlı etmenlerin yayılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

Tarım ekipleri ayrıca üreticilere biçerdöver kullanımında dikkat edilmesi gereken teknik hususlar hakkında bilgi verdi. Makine ayarlarının doğru yapılmasının dane kaybını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilirken, operatörlerin çalışma sırasında gerekli kontrolleri düzenli olarak yapmaları istendi.

Öte yandan yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte anız ve biçerdöver kaynaklı yangın riskine karşı da üreticiler uyarıldı. Tarlalarda yangın söndürme tüpü bulundurulması, biçerdöverlerin bakımının eksiksiz yapılması ve hasat sırasında kıvılcımlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sezonu boyunca il genelindeki ekili alanlarda biçerdöver denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirirken, teknik personelin üreticilere hem denetim hem de bilgilendirme faaliyetleriyle destek vermeyi sürdüreceğini belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta 2026 Hububat Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
08:34
Küçük Ceylan’ın son hali gündem oldu Görenler tanımakta zorlanıyor
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
08:16
Akaryakıtta yeni zirve Motorin fiyatı 84 TL sınırında
Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında
08:15
Ankara’da şantajcı “flört çetesi“ çökertildi: 9 gözaltı
Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı
07:58
Adisyonda yeni tuzak Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
07:39
İspanya’yı sarsan göçmen akını Zorla evlere girmeye başladılar
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 09:05:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta 2026 Hububat Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.