Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, yağış nedeniyle Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Vali, tugay komutanı, belediye başkanı, milletvekilleri ve vatandaşlar törene katıldı.

KARS (İHA) – Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yağış nedeniyle programın bir bölümü Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger tarafından tebrikat kabul edildi. Kutlama programında daha sonra Vali Ziya Polat, Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, törene katılanların ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

"Yağmur nedeniyle program salona alındı"

Hükümet Konağı önünde devam etmesi planlanan program, Kars'ta etkili olan yağış nedeniyle Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'na alındı. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz'u konu alan şiirler seslendirildi. Programda ayrıca mahalli ve Kafkas halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu. Renkli görüntülere sahne olan halk oyunları gösterilerinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı sona erdi.Törene; Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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