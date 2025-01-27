Kars'ta 36 Bin Kişiye 217 Milyon TL Yardım

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Kars'ta 36 bin kişiye toplam 217 milyon TL tutarında yardımda bulunduğunu açıkladı.

Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2024 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 36 bin kişiye toplam 217 milyon TL tutarında yardımda bulundu.

SYDV 2 bin haneye 3 bin ton kömür dağıttı, 5 bin kişinin elektrik faturası karşılanırken, bin 500 kişiye de doğalgaz faturası desteği sağladı.

SYDV tarafından kent genelinde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara destelerin süreceği kaydedildi. - KARS