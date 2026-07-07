Kars\'ta Açık Kapı Ziyareti

Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı hedef programı kapsamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Açık Kapı hizmetlerinin vatandaşlar tarafından daha yakından tanınmasını sağlamak, kamu-vatandaş iletişimini güçlendirmek ve talep ile önerileri yerinde dinlemek amacıyla düzenlenen program kapsamında ekipler, Kars Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette, hayat tecrübeleriyle topluma ışık tutan huzurevi sakinleri tek tek ziyaret edilerek samimi sohbetler gerçekleştirildi. Açık Kapı personeli, büyüklerin istek, öneri ve taleplerini dinleyerek not aldı. Yaşlı vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin görüşleri alınırken, ihtiyaç ve beklentilerinin ilgili kurumlara ulaştırılacağı ifade edildi.

Ziyaret sırasında Vali Ziya Polat'ın selamları huzurevi sakinlerine iletilirken, devletin her zaman yaşlı vatandaşların yanında olduğu vurgulandı. Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürütülen Açık Kapı uygulaması hakkında da huzurevi sakinlerine bilgi verdi. Büyüklerin her türlü talep ve önerilerini doğrudan ilgili kurumlara iletebilecekleri hatırlatılarak, devlet ile vatandaş arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlayan sistem anlatıldı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette huzurevi sakinleri de kendilerini unutmayan Kars Valiliği ve Açık Kapı personeline teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Büyüklerin hayır dualarını alan ekipler, toplumun hafızası olan ulu çınarların her zaman kıymetli olduğunu belirterek benzer ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti. - KARS