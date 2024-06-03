Kars'ta AFAD Ekipleri Hizmet İçi Eğitimlere Devam Ediyor - Son Dakika
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Kars'ta AFAD Ekipleri Hizmet İçi Eğitimlere Devam Ediyor

Kars\'ta AFAD Ekipleri Hizmet İçi Eğitimlere Devam Ediyor

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'a ataması gerçekleştirilen yeni arama ve kurtarma teknisyeni personellere yönelik hizmet içi eğitimler sürüyor. Eğitimlerde mahsur kalma olaylarına müdahalede kullanılan ip ve düğüm çeşitleri anlatıldı, makara sistemi uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca AFAD bünyesinde kullanılan malzemelerin günlük bakımları da gerçekleştirildi.

03.06.2024 11:46
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Kars'ta AFAD ekiplerince hizmet içi eğitimler aralıksız devam ediyor.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'a ataması gerçekleştirilen yeni arama ve kurtarma teknisyeni personellere yönelik hizmet içi eğitim verildi. A

AFAD ekiplerince yeni personele yönelik mahsur kalma olaylarına karşı müdahalede önemli bir yere sahip olan ip ve düğüm çeşitleri anlatıldı. Makara sisteminin nasıl çalıştığı gösterildi.

Yüksekte ve kuyuda mahsur kalma olaylarına müdahalede kullanmak üzere eğitim sahasında bulunan kulede makara sistemi kurularak yüksekten iniş, kuyudan çıkış ve yüksekten müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Ayrıca AFAD bünyesinde kullanılan malzemelerin günlük bakımları gerçekleştirildi. Kars AFAD Müdürlüğü'nce personellere yönelik eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta AFAD Ekipleri Hizmet İçi Eğitimlere Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta AFAD Ekipleri Hizmet İçi Eğitimlere Devam Ediyor - Son Dakika
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