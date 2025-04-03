Kars\'ta Bahar Coşkusu

Kars'ta etkili olan güneşli ve sıcak hava, vatandaşları sokağa döktü. Soğuk kış günlerinin ardından bahar havasını hisseden Karslılar, parklarda ve caddelerde keyifli anlar yaşadı.

Şehir merkezinde ve Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, çocuklar oyun parklarını doldururken, aileler ise yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Kars Kalesi ve çevresinde dolaşan vatandaşlar, güneşin keyfini sürerken bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Meteoroloji ise önümüzdeki günlerde de Kars'ta bahar havasının yerini yağışlı havaya bırakacağını ve vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS