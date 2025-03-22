Kars'ta Boynu Kırılan Kadın İçin Seferberlik - Son Dakika
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Yerel

Kars'ta Boynu Kırılan Kadın İçin Seferberlik

Kars'ta düşen 76 yaşındaki kadına ulaşmak için ekipler karla mücadele etti, ambulansla hastaneye götürüldü.

22.03.2025 17:05
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Kars'ta ekipler boynu kırılan yaşlı kadın için seferber oldu

KARS - Kars'ta boynu kırılan 76 yaşındaki yaşlı kadın için ekipler seferber oldu. Karlı yolları aşan ekipler, yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki 2 bin 161 rakımdaki Gülyüzü köyünde, kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kesildiği bir bölgede meydana gelen kazada, 76 yaşındaki Şahhanım Çeğilli düşerek boynunu kırdı.

Çeğilli'nin yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması olması, İl Özel İdaresi ekipleri seferber etti. Ekipler yolu açarak ambulansın geçişine imkan sağladı. Sağlık görevlilerinin evde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralı kadın ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Boynu Kırılan Kadın İçin Seferberlik - Son Dakika

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