Kars\'ta Çanakkale Zaferi etkinliği

Kars'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kars Şehitliği'nde düzenlenen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi, akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Kars'ta, Garnizon Şehitliği'ndeki törende konuşan Vali Ziya Polat, "Sizler vatan, millet, bayrak ve kutsal değerler uğruna en değerli varlığınız olan canınızı hiç düşünmeden feda ederek şehadet makamına ulaştınız. Sizler, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tarihte emsali görülmemiş, destansı bir mücadeleyle Türk'ün bağımsızlığından hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini ve sonsuza kadar var olacağını kabul ettirdiniz.Cennet kokulu kabirlerinizde huzur içinde uyuyunuz! Bizler de sizlerin kanlarıyla sulanan bu kutsal vatan topraklarını korumak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Ziya Polat, ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi gezip şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

Buradaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden etkinlikte şiirler okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda, Çanakkale temalı gölge gösterisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinin sunulduğu programda, öğrencilerin piyes gösterisi beğeni topladı. Program daha sonra sona erdi. - KARS