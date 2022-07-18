Kars'ta başlayan ot biçimi hemen hemen bütün köy ve ilçelerde devam ediyor. Bir taraftan ot biçen çitçiler, diğer taraftan da biçtikleri otları balya yaparak, yükledikleri traktörlerle köylerine taşıyor.

Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kars'ta çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı - Son Dakika

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