Kars’ta Cumhuriyet’in 103. yılı yağmur altında coşkuyla kutlandı

Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, yağmurlu havaya rağmen coşkuyla kutlandı. Tören alanını dolduran vatandaşlar, öğrencilerin gösterileri ve komandoların gösterisini ilgiyle izlerken, 103 öğrenci Cumhuriyet'in 103. yılına özel halay çekti.

Kars'ta Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu. Yağışlı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar tören alanına gelerek Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Okullar, askeri birlikler, kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının tören alanındaki yerlerini almasının ardından program başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi.

Kars Valisi Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Başsavcı Mehmet Çepni, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Ziya Polat da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Polat, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, sizlerle bir arada olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Bugün, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun, esarete boyun eğmeyen bir iradenin ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir inancın eseri olan Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim, yalnızca bir yönetim biçiminin ilan edildiği tarih değil; aziz milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, istiklalini ve istikbalini kendi iradesiyle tayin ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zafer tacı, geleceğe uzanan aydınlık yolumuz ve nesilden nesile taşıyacağımız en kıymetli emanetimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, bütün dünyaya bir gerçeği ilan etti: "Bir millet bağımsız yaşamaya karar vermişse hiçbir güç onun iradesini esir alamaz!" İşte Cumhuriyetimiz, bu kararlılığın, bu inancın ve bu eşsiz fedakarlığın eseridir. Bizlere düşen görev ise ecdadımızın kanlarıyla, canlarıyla ve büyük mücadelelerle emanet ettiği bu kutsal mirası korumak; birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır" dedi.

Program, öğrencilerin Cumhuriyet ve vatan sevgisini konu alan şiirleri seslendirmesiyle devam etti. Kutlamalarda Kafkas halk oyunları ekibinin gösterisi izleyenlerden alkış aldı. Mahalli halk oyunları ekibinin hazırladığı potpuri de törene renk kattı.

Kutlamaların dikkat çeken bölümlerinden biri de Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği gösteri oldu. Komandoların sergilediği performans tören alanındaki vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Program kapsamında Türkiye ve Avrupa'da çeşitli alanlarda derece elde eden gençler de unutulmadı. Başarılı gençlere düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

"103. yıla 103 öğrenciyle halay"

Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan etkinlikte 103 öğrenci aynı anda halay çekti. Öğrencilerin gösterisi tören alanında renkli görüntüler oluştururken vatandaşlar da alkışlarla gençlere eşlik etti.

Yağışlı havaya rağmen Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için tören alanını dolduran Karslılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Öğrencilerden askeri birliklere kadar çok sayıda katılımcının yer aldığı 29 Ekim kutlamaları, resmi geçit töreniyle sona erdi.