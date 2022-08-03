Yaralı baykuş, daha sonra Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada il muayenesi yapılan Baykuş'un kanadından yaralı olduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden Kulaklı Orman Baykuş'u tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak. - KARS

Kaynak: İHA

Selim, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kars'ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.