Kars'ta Enflasyon Tepkisi

Karslı vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini gerçekçi bulmadıklarını belirtti.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Karslı yurttaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, hayat pahalılığının her geçen gün arttığını söyledi. Bir yurttaş, 10 yıl önce emekli olduğunda aldığı ilk aylığın 9'da 1'iyle ailesini yemeğe götürdüğünü anlatarak, "Şimdi yemeğe aşağı yukarı 5 bin lira hesap ödemem lazım. Geçen dönem 9 kere yemeğe götürdüğüm ailemi şimdi ben 4 kere yemeğe götürüyorum" dedi. Bir başka yurttaş ise "TÜİK'in açıkladığı enflasyonla bizim yaşadığımız enflasyon arasında dağlar kadar fark var" diye konuştu.

Kars'ta yurttaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine yönelik şüphelerini dile getirdi.

Sinan Opak isimli yurttaş, artan hayat pahalılığına dikkati çekerek, "TÜİK'in açıkladığı enflasyonla bizim yaşadığımız enflasyon arasında dağlar kadar fark var" dedi.

İnsanların Kars'ta kalması için neden bulunmadığını ifade eden Opak, şöyle konuştu:

"Niye kalsın ki burada? Doğal gaz ve elektrik fiyatları uçmuş vaziyette. Burada insanların alım gücü olmayınca batıya büyük göç oluyor. Ramazan ayı içerisindeyiz. Halkın alım gücü yok. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları kesinlikle gerçekliği yansıtmıyor. Burada bir pide 35 lira olmuş. Kars'ta İnsanlar 15-16 bin lira maaşla veya asgari ücretle bunları nasıl alsınlar? Nasıl yaşasınlar? Yani 6-7 bin lira doğal gaz faturalarıyla nasıl yaşasın bu insanlar? Bir emekliyi, bir öğretmeni, tek maaşlı bir memuru düşünün; nasıl geçinsin? Kiralar burada da 20-25 bin liradan başlıyor. Vatandaş nasıl yaşayacak? Durumumuz çok kötü. Yani Kars'ta ekonomik gerçeklik insanları daha fazla yoruyor."

"Enflasyonu anlatmak için ekonomist olmaya gerek yok"

Sefer Avcı isimli vatandaş ise TÜİK verilerini aldığı emekli aylığı üzerinden şu cümlelerle değerlendirdi:

"Enflasyonu anlatmak için ekonomist olmaya gerek yok. Ben 10 yıl önce emekli olduğumda bana 900 lira maaş bağladılar. O gün ailemi toparladım, hediye olsun diye yemeğe götürdüm. 10-11 kişilik yemeği ben o zaman 100 liraya, 105 liraya mal ettim. Şimdi 10 kişiyi küçük bir yemeğe götürdüğüm zaman aşağı yukarı 5 bin lira hesap ödemem lazım. Geçen dönem 9 kere yemeğe götürdüğüm ailemi şimdi ben 4 kere yemeğe götürüyorum. Yani benim buradaki kaybım en az 5 kere, yani benim maaşımın 45 bin olması lazım. Hesaba kitaba gerek yok yani. Ekonominin, enflasyonun ve halkın kaybının neticesinde en doğru yolu budur."

Mesela kendi kaşarımızı üretiyoruz, yağımızı, peynirimizi ama kendimiz yiyemiyoruz. Bu nedir? Maliyetlerin yüksek olmasından geliyor. Etin merkezi olan bir şehirde yaşıyoruz. Etin kilosu bin liradan satılıyor, kimse alamıyor. Bir yere girdiğin zaman mağaza olsun, market olsun eğer vatandaşın gözü etikette ise bizim enflasyonumuz düzgün değildir demektir."

Kaynak: ANKA

