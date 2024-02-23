Kars'ta Genç, Çıldır Gölü'nde Buzlu Suya Girerek Rekor Denemesi Yaptı - Son Dakika
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Kars'ta Genç, Çıldır Gölü'nde Buzlu Suya Girerek Rekor Denemesi Yaptı

Kars\'ta Genç, Çıldır Gölü\'nde Buzlu Suya Girerek Rekor Denemesi Yaptı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Çıldır Gölü'nde yüzücü olduğu öğrenilen genç, eksi 20 derece soğukta suya girerek 3 dakika 10 saniye kalmayı başardı. Bu olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

23.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:25
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Kars'ta çılgın genç tehlikeye aldırış etmeden, Çıldır Gölü'nde buzu kırarak suyu girdi. Yüzücü olduğu öğrenilen genç, buz gibi suda 3 dakika kalmayı başardı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunda Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Buz üzerinde atlı kızak seferlerinin düzenlendiği göl, ilginç denemelere de ev sahipliği yapıyor.

Genelde Rusların başkent Moskova'da Ortodoks Hristiyanlar günahlarından arınmak için eski 25 derecede buzlu suya girerken, Kars'a gelen yüzücü Fatih Yıldız, eksi 20 derece soğuk suda koluna bağladığı ip yardımıyla girdi. Her hangi bir önlem almadan buz gibi suya giren Fatih Yıldız, soğuk suda yaklaşık 3 dakika 10 saniye kalmayı başardı. Daha önce Çıldır Gölü'ne giren bir Rus sporcu ise soğuk suda 27 saniye kalmayı başarmıştı.

Çıldır Gölü'nde bulunan kızakçıların yardımıyla suya giren Fatih Yıldız, o anları ise cep telefonuyla kaydettirdi. Fatih Yıldız, daha sonra buz gibi sudan çıkarak ısınmak için bölgede bulunan tesise geçti. Fatih Yıldız'ın eksi 20 derece soğukta suya girerek rekor denemesi an be an cep telefonu kamerasına yansıdı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Genç, Çıldır Gölü'nde Buzlu Suya Girerek Rekor Denemesi Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Genç, Çıldır Gölü'nde Buzlu Suya Girerek Rekor Denemesi Yaptı - Son Dakika
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