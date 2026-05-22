Kars'ta İnşaat Sektörü Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta İnşaat Sektörü Canlanıyor

22.05.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta 2026'nın ilk çeyreğinde 462 yapı ruhsatı ve 649 kullanım belgesi verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı birinci çeyrek yapı izin istatistiklerine göre Kars'ta inşaat sektöründe hareketlilik devam etti.

Verilere göre Kars'ta 2026 yılının ilk üç aylık döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 462 olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 649 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan rakamlar, Kars'ta hem yeni yapı projelerinin sürdüğünü hem de tamamlanan konutların kullanım aşamasına geçtiğini ortaya koydu. Özellikle son yıllarda şehir merkezinde artan konut ihtiyacı, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni yerleşim alanlarının oluşması inşaat sektörünü canlı tutan unsurlar arasında gösteriliyor.

Kent genelinde verilen yapı ruhsatları, özel sektör tarafından yürütülen konut projeleri ile birlikte bireysel yapılaşmanın da devam ettiğini gösterdi. 462 daire için verilen yapı ruhsatı, Kars'ta yeni konut yatırımlarının sürdüğüne işaret ederken, 649 daireye yapı kullanma izin belgesi verilmesi ise tamamlanan projelerin vatandaşların kullanımına açıldığını ortaya koydu.

İnşaat sektörünün; demir, çimento, mobilya, nakliye ve iş gücü gibi birçok alana doğrudan katkı sağlaması nedeniyle kent ekonomisi açısından önemli sektörlerden biri olduğu değerlendiriliyor. Kars'ta özellikle son yıllarda modern konut projeleri, siteleşme çalışmaları ve kamu yatırımlarıyla birlikte inşaat faaliyetlerinde belirli bir ivme oluştuğu ifade ediliyor.

Öte yandan sektör temsilcileri, maliyet artışlarına rağmen konut ihtiyacının devam ettiğini, yaz sezonuyla birlikte inşaat çalışmalarının daha da hız kazanmasının beklendiğini kaydediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta İnşaat Sektörü Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:58:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta İnşaat Sektörü Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.