Kars'ta işyerlerinde fiyat listesi denetimi yapıldı. Fiyat listelerini işyerlerinin girişine asmayan esnaf uyarıldı.

Kars'ta tüketicilerin mağdur olmamaları için Valilik koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü ve Kars Belediyesi personellerinden oluşturulan ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, kent genelinde faaliyet gösteren kafe, restoran ve pastaneleri denetledi. Ekipler, fiyat listelerinin dıştan görünür şekilde asılıp asılmadığı kontrol etti. Fiyat listelerini görünür şekilde asmayan işletmeler uyarılarak, dışarıdan görünecek şekilde asılması sağlandı.

Kentte denetimlerin ekipler tarafından sürekli yapılacağı bildirilirken, fiyat listelerini ısrar işyerlerinin girişine asmayan esnafa cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. - KARS