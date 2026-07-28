Kars'ta Kamu Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika
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Kars'ta Kamu Yatırımları Değerlendirildi

Kars\'ta Kamu Yatırımları Değerlendirildi
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Kars İl Koordinasyon Kurulu Temmuz toplantısında 315 kamu projesinin durumu ele alındı.

Kars İl Koordinasyon Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı'nda kentte yürütülen kamu yatırımları değerlendirildi. Toplantıda, toplam bedeli 69 milyar 868 milyon 455 bin 520 TL olan 315 projenin son durumu ele alınırken, 188 projenin yapımının sürdüğü açıklandı.

Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı, Vali Vekili Şeyma Aktaş Semiz başkanlığında Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kent genelinde yürütülen yatırımların mevcut durumu değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular da masaya yatırıldı.

Toplantıda, yapımı tamamlanan projeler, inşaatı devam eden yatırımlar, ihale sürecindeki çalışmalar ile 2026 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanan projeler ayrıntılı olarak ele alındı. Kurum temsilcileri, sorumluluk alanlarındaki projeler hakkında sunum yaparak gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda açıklanan verilere göre, Kars genelinde 9 farklı sektörde toplam 315 kamu projesi bulunuyor. Toplam yatırım bedeli 69 milyar 868 milyon 455 bin 520 TL olan projelerden 9'u tamamlandı, 188'inin yapımı devam ediyor, 37'si ihale aşamasında bulunuyor, 80 projenin ise 2026 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanıyor. Ayrıca 1 projenin tasfiye edildiği bildirildi.

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma, enerji, kültür, turizm ve altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda sürdürülen projelerin, Kars'ın sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Vali Vekili Şeyma Aktaş Semiz, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun yatırımların zamanında tamamlanmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin görüşülmesi ve koordinasyon gerektiren konuların karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Kamu Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika

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