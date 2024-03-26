Kars'ta beyaz esaret, 8 ayı kış olan kentte kış tüm şiddetiyle sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Kapalı bulunan köy yolu Özel İdare ekiplerince açıldı.
Kars'ta, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi bir kez daha doğruladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapatırken, vatandaşlar ise bahar ayında yağan kar ile birlikte kışı yeninden yaşıyor.
"Nisan'a kadar kar kalkmaz"
Kars'ın Susuz ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölbaşı köyünde kış hükmünü sürmeye devam ediyor. Son yağan kar ile birlikte Nisan ayına kadar karın kalkmasının mümkün olmadığını ifade eden Tolga Bayşu, "Baharı beklerken tekrardan kış geldi. Yollar kapalı sürekli uğraşıyoruz. Manzara şu şekilde, böyle giderse kış Nisan'ın 10 kadar devam eder. Hava bayağı soğuk, hava durumuna baktığın zamanda zaten kar gösteriyor. Şu an Özel İdare ekipleri yollarımızı açıyor. Bizlerde garajımızın önünü temizliyoruz. Yaklaşık 2 metre kar var. Karla mücadelemiz devam ediyor" dedi.
Öte yandan kar ve tipinin etkili olduğu Kars'ta İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını tek tek ulaşıma açıyor. Ekiplerin yol açma çalışmalarını bölgede etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.
Kars'ta yüksek kesimlerde kış tüm şiddetiyle devam ederken, bahar hazırlıkları yapan vatandaşlar ise son yağan kar ile birlikte kışı yeniden yaşamaya başladı. Bölgede hava sıcaklığı eksi 7 dereceyi görürken, yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS
Son Dakika › Yerel › Kars'ta Kar Kalınlığı 2 Metreyi Geçti, Evler Kar Altında Kaldı - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?