Kars'ta Kar Kalınlığı 2 Metreyi Geçti, Evler Kar Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta Kar Kalınlığı 2 Metreyi Geçti, Evler Kar Altında Kaldı

Kars\'ta Kar Kalınlığı 2 Metreyi Geçti, Evler Kar Altında Kaldı

Kars'ta kışın şiddeti devam ediyor. Gölbaşı köyünde kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, evler kar altında kaldı. Özel İdare ekipleri köy yolunu açtı.

26.03.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta beyaz esaret, 8 ayı kış olan kentte kış tüm şiddetiyle sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Kapalı bulunan köy yolu Özel İdare ekiplerince açıldı.

Kars'ta, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi bir kez daha doğruladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapatırken, vatandaşlar ise bahar ayında yağan kar ile birlikte kışı yeninden yaşıyor.

"Nisan'a kadar kar kalkmaz"

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölbaşı köyünde kış hükmünü sürmeye devam ediyor. Son yağan kar ile birlikte Nisan ayına kadar karın kalkmasının mümkün olmadığını ifade eden Tolga Bayşu, "Baharı beklerken tekrardan kış geldi. Yollar kapalı sürekli uğraşıyoruz. Manzara şu şekilde, böyle giderse kış Nisan'ın 10 kadar devam eder. Hava bayağı soğuk, hava durumuna baktığın zamanda zaten kar gösteriyor. Şu an Özel İdare ekipleri yollarımızı açıyor. Bizlerde garajımızın önünü temizliyoruz. Yaklaşık 2 metre kar var. Karla mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Öte yandan kar ve tipinin etkili olduğu Kars'ta İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını tek tek ulaşıma açıyor. Ekiplerin yol açma çalışmalarını bölgede etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.

Kars'ta yüksek kesimlerde kış tüm şiddetiyle devam ederken, bahar hazırlıkları yapan vatandaşlar ise son yağan kar ile birlikte kışı yeniden yaşamaya başladı. Bölgede hava sıcaklığı eksi 7 dereceyi görürken, yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Kars, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Kar Kalınlığı 2 Metreyi Geçti, Evler Kar Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Baltimore’daki bir köprü, konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü Baltimore'daki bir köprü, konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü
09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
08:27 Tunceli’de Serdar Alp’in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi Tunceli'de Serdar Alp'in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi
07:59 Karabük’te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:39 Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi
07:26 İmamoğlu’ndan “Mal beyanında olmayan 3 villa“ iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine İmamoğlu'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine
05:11 Konya’da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
03:47 Özel’den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum Özel'den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum
02:04 Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti
01:06 AVM’de beyzbol sopalı cinayet AVM'de beyzbol sopalı cinayet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 10:20:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Kar Kalınlığı 2 Metreyi Geçti, Evler Kar Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement