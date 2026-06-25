Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta muharrem ayının 10'uncu gününde Kerbela şehitleri Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı anıldı.

Kars'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Şehir merkezindeki Hz. Ali Çarşı Camisi önünde sabah erken saatlerde toplanan kişiler, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'in posterlerini taşıyarak Garnizon Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşün ardından düzenlenen anma etkinliği şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Camisi Alimi Seyit Ahmet Erdem konuştu.

"Matem gününün" önemine değinen Erdem, hicri takvime göre 1387 yıl önce bugün insanlık tarihinin en acı, en acımasız ve en gaddar gününe sahne olunduğunu söyledi."

Erdem, "Vatan şehitlerimizin huzurunda bugünün şehidi olan Seyyid-i Şüheda Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve 72 yaverini anmak için bir araya gelmekteyiz. Kerbela insaniyet tarihinin en acı ve en acımasız ve en gaddar sahnesine şahit olmuştur. Peygamberimizin 'Gözümün nuru ve cennet efendisi' dediği torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yaverinin acımasız şekilde şehit edildiğine şahit olmuştur" dedi.

"KERBELA HADİSESİ BİZLERE İBRET OLSUN"

Kerbela'daki cinayetin insanlığın kalbinde derin yaralar açtığını dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

"Bütün insaniyet ve bütün dünya ve özellikle İslam ümmetinin bu acılardan dersler çıkarması gerekir. Bu acıları ve İslam içerisindeki nifakı Kerbela'dan dersler çıkararak bertaraf etmesi gerekir. Bugün memleketine Aşura töreni için gelen bütün hemşehrilerimiz ve Kars'ın bütünü Sünnisi, Şiisi, Kürt'ü, Türk'ü ve bütün yabancı memurlarımız ve bütün vatandaşlarımız burada Kerbela acısını paylaşmak üzere bir araya gelmişiz. Temennimiz odur ki, Kerbela hadisesi bizlere bir ibret olsun. Bu birlik ve beraberliğimizi uzaktan ve yakından gelen bütün canlarımızla birlikte hayatımızın diğer safhalarında da uygulayalım. Kardeşliğimizi ve kuvvetimizi muhafaza edelim."

Şehitlikteki anma programının ardından gruptakiler tren hattı boyunca yürüdü. Tören alanına varan gruplar, burada okunan mersiyeler eşliğinde sine dövdü ve zincir vurdu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan Karslılar Yeni Mahalle Mezarlığı'nda yatan yakınlarını ziyaret etti.

Kars Aşure Meydanı'nda düzenlenen programda ise Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı Mir Kasım Erdem mersiye ve dualar okudu. Kars Valisi Ziya Polat da günü anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.