Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika
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Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

08.08.2022 20:07
Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı Binlerce kişinin katıldığı etkinlik havadan görüntülendi Peygamber Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin bin 383'üncü yılı nedeniyle Kars'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Binlerce kişinin katıldığı etkinlik havadan görüntülendi

KARS - Peygamber Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin bin 383'üncü yılı nedeniyle Kars'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi havadan görüntülendi.

Kerbela şehitlerini anma programı, sabah Hz. Ali Çarşı Camii ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Camii önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Vatandaşlar daha sonra Faikbey Caddesi'nden Kars Garnizon Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu. 1,5 saat süren yürüyüşte okunan mersiyeleri dinleyen vatandaşlar ise gözyaşlarına boğuldu.

Anma programına katılanlar, Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. Kars'ta binlerce kişinin katıldığı anma etkinlikleri havadan görüntülendi.

Düzenlenen etkinliğe Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile binlerce vatandaş katıldı.

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Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor (3) Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor (3) Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü
Kaynak: İHA

Hz. Hüseyin, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika
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