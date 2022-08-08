Kerbela şehitlerini anma programı, sabah Hz. Ali Çarşı Camii ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Camii önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Vatandaşlar daha sonra Faikbey Caddesi'nden Kars Garnizon Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu. 1,5 saat süren yürüyüşte okunan mersiyeleri dinleyen vatandaşlar ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA

Hz. Hüseyin, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika

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