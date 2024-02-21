Kars\'ta Kırsal Turizm ve Gastronomi Yoluyla Kaz Eti Üretiminin Güçlendirilmesi Projesi Paneli

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Kars'ta Kırsal Turizm ve Gastronomi Yoluyla Kaz Eti Üretiminin Güçlendirilmesi" Projesi çerçevesinde panel düzenlendi.

Beylerbeyi Sarayı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kırsal Turizm ve Gastronomi Yoluyla Kaz Eti Üretiminin Güçlendirilmesi" Projesi çerçevesinde sektör temsilcilerinin katılımıyla İş Ağı Geliştirme ve Gastronomi konulu panel de kaz üretimi masaya yatırıldı.

Programa; Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Alper Yatmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Volkan Güngören, kurum ve daire amirleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Program açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Tabi ürettiğimiz kaz değerini alıyor mu? Maalesef almıyor. Yani ham maddesi bol ancak maddeye, rafa dönüşen ürünün az olduğunu düşünüyorum. Tabi biz bu işleri yaparken, bir yol haritası gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Özellikle ilimizin önemli üretim kaynaklarından kaz etinin yol haritasını çizeceğiz. Önce bir yol haritamızı çizmemiz lazım. Biz katma değeri fazla olan ürün olarak, marka değeri yüksek olan ürünlerde üretmemiz lazım. Demek ki biz raflarda marka değeri olan ürünlere erişmemiz lazım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sunumlar yapıldı. Program daha sonra katılımcıların slayt gösterisi eşliğinde anlatımlarıyla sona erdi. - KARS