Kars\'ta Kış Hazırlığı: Tezek Mesaisi Başladı

Kars'ta kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle köylüler, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için 'tezek mesaisine' başladı.

Yaklaşık 9 ayı kış olan Kars'ta, köylüler zorlu kış şartlarına hazırlanmaya şimdiden başladı. Kars'ın yüksek rakımlı köylerinde yaşayan vatandaşlar için odun ve kömür maliyetleri oldukça yüksek. Bu nedenle, bölge halkı yüzyıllardır süregelen gelenekle hayvan gübresinden elde edilen tezekle ısınıyor.

"Tezek yapımı, oldukça zahmetli bir süreç"

Önce hayvan gübreleri toplanarak özel bir alanda biriktiriliyor. Ardından, içerisine saman ve su eklenerek ayaklarla çiğnenip yoğuruluyor. Hazırlanan bu harç, kalıplar halinde güneşte kurumaya bırakılıyor.

"Kuruyan tezekler, istiflenerek kışa hazır hale getiriliyor"

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde yaşayan vatandaşlardan Erol Demirkaya, "Kışa hazırlık yapıyoruz. Tezeklerimizi yapıyoruz. İlk önce kestik sonra kuruttuk, kışlık yakacağımızı hazırlıyoruz. İnşallah kışın ısınacağız" dedi.

"Babama yardım ediyorum

Tezeklerin hazırlanmasında babasına yardım ettiğini belirten Muhammed Ali Demirkaya, "Kışa hazırlık için babama yardım ediyorum. Tezek taşıyoruz. Kışın ısınacağız. Şuan kalak yapıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, modern ısınma yöntemlerinin yaygınlaşmasına rağmen, Kars'ın birçok köyünde tezek kullanımı hala devam ediyor. Hem ekonomik olması hem de çevreci bir yakıt olması nedeniyle tezek, köylüler için vazgeçilmez bir ısınma aracı olmaya devam ediyor - KARS