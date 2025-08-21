Kars'ta Kış Hazırlığı: Tezek Mesaisi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kars'ta Kış Hazırlığı: Tezek Mesaisi Başladı

Kars\'ta Kış Hazırlığı: Tezek Mesaisi Başladı
21.08.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta köylüler, yüksek maliyetler nedeniyle kış için tezek üretimine başladı. Geleneksel yöntemle hazırlanıyor.

Kars'ta kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle köylüler, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için 'tezek mesaisine' başladı.

Yaklaşık 9 ayı kış olan Kars'ta, köylüler zorlu kış şartlarına hazırlanmaya şimdiden başladı. Kars'ın yüksek rakımlı köylerinde yaşayan vatandaşlar için odun ve kömür maliyetleri oldukça yüksek. Bu nedenle, bölge halkı yüzyıllardır süregelen gelenekle hayvan gübresinden elde edilen tezekle ısınıyor.

"Tezek yapımı, oldukça zahmetli bir süreç"

Önce hayvan gübreleri toplanarak özel bir alanda biriktiriliyor. Ardından, içerisine saman ve su eklenerek ayaklarla çiğnenip yoğuruluyor. Hazırlanan bu harç, kalıplar halinde güneşte kurumaya bırakılıyor.

"Kuruyan tezekler, istiflenerek kışa hazır hale getiriliyor"

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde yaşayan vatandaşlardan Erol Demirkaya, "Kışa hazırlık yapıyoruz. Tezeklerimizi yapıyoruz. İlk önce kestik sonra kuruttuk, kışlık yakacağımızı hazırlıyoruz. İnşallah kışın ısınacağız" dedi.

"Babama yardım ediyorum

Tezeklerin hazırlanmasında babasına yardım ettiğini belirten Muhammed Ali Demirkaya, "Kışa hazırlık için babama yardım ediyorum. Tezek taşıyoruz. Kışın ısınacağız. Şuan kalak yapıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, modern ısınma yöntemlerinin yaygınlaşmasına rağmen, Kars'ın birçok köyünde tezek kullanımı hala devam ediyor. Hem ekonomik olması hem de çevreci bir yakıt olması nedeniyle tezek, köylüler için vazgeçilmez bir ısınma aracı olmaya devam ediyor - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Kış Hazırlığı: Tezek Mesaisi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Vahşice katledilen Hakan Çakır’ın ailesine kan donduran tehditler Vahşice katledilen Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran tehditler
Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Menajeri İstanbul’da Renato Sanches Türkiye’ye geliyor Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 14:30:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Kış Hazırlığı: Tezek Mesaisi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.